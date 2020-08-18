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Белорусская оппозиция назвала невозможным пересчет голосов на выборах

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - заявила журналистам в Минске член совета Мария Колесникова.

Она сообщила, что власти не предлагали оппозиции провести пересчет голосов. "Напротив, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - сказала она.

Накануне, 17 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал своим политическим оппонентам провести пересчет голосов на выборах, но те отказались.

"Мне уже предложили посчитать голоса из камеры... Пусть скажут, где, на каких участках? Вечером им предложили пересчитать. Мне передают люди: "Слушайте, а уже это неактуально считать". А что надо? Новые выборы", - сказал Лукашенко в ходе встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

17 августа белорусский ЦИК официально отказал в проведении пересчета голосов и проведении повторных выборов на отдельных участках.

Мария Колесникова Белоруссия Александр Лукашенко

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