Белорусские пограничники не пустили в страну 17 журналистов без аккредитации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 18 августа не пустил в страну 17 иностранных журналистов, у которых нет аккредитации МИД страны. Их остановили в аэропорту "Минск 17".

Журналисты собирались проникнуть на территорию Белоруссии под видом обычных туристов, но пограничники вскрыли их истинные намерения, говорится в пресс-релизе.

"Все они рассказывали, что в нашей стране их интересует исключительно посещение различных достопримечательностей, однако обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний, профессиональная аппаратура и крупные суммы наличной валюты раскрывали истинные намерения, противоречащие белорусскому законодательству", - заявили в ГПК.

18 августа Госпогранкомитет предупредил об "очень внимательном отношении" ко всем въезжающим иностранцам "в связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании". Представитель комитета Антон Бычковский сказал, что их будут просить подтвердить цели визита, а если они не смогут ответить и на дополнительные вопросы, их не пустят в страну. Усиление погранконтроля накануне выборов он назвал нормальной международной практикой.

Ранее из Белоруссии выдворили журналистов "Дождя", "Нового времени", "Медузы", Znak.com, вменив им работу без аккредитации.

18 августа президент Александр Лукашенко объявил, что после некоторых заявлений представителей иностранных государств он привел в полную боевую готовность армейские подразделения на западной границе. Он считает, что присутствует скоординированная внешняя угроза в отношении Белоруссии.