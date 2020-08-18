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РФ призвали стать гарантом безопасности совета белорусской оппозиции

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В белорусской оппозиции заявляют о намерении строить добрососедские отношения с РФ и ЕС, а также призывают Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета.

"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией - экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также как и сотрудничество с Европейским Союзом", - заявил журналистам в Минске бывший белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы.

Оппозиция этой страны видит Белоруссию как медиатора между Россией и Западом. "Мы заинтересованы быть крепким мостом, который соединяет Россию и Западную Европу", - сказал Латушко.

При этом он призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности координационного совета оппозиции. "Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", - сказал экс-министр.

Латушко подчеркнул, что координационный совет ждет от ЕС четкой оценки и позиции по ситуации в Белоруссии. "Четкая, ясная, однозначная позиция. Вы нас долго учили принципам, стандартам демократии, соблюдению прав человека. Так упорно нас учили, что, похоже, научили, но, к сожалению, не власть, а народ", - сказал он.

"Значит сейчас ваша роль, чтобы и власть приняла во внимание это и сделала конкретные четкие шаги", - добавил Латушко.

Кроме того, оппозиционер заявил, что не исключает участия Украины в политическом разрешении кризиса в Белоруссии. "Я могу сказать гипотетически: если мы принимали участие в формировании минского диалога по вопросам украино-российской повестки, почему бы Украине не поучаствовать в соответствующем диалоге в Беларуси", - сказал он.

Латушко подчеркнул равное доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям. "Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все другие партнеры", - отметил оппозиционер.

Павел Латушко Белоруссия ЕС Украина

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