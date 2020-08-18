Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет оппозиции Белоруссии во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию, сообщила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.

По ее словам, на первом заседании определится структура совета, принципы его работы и будут сформулированы требования к власти.

Совет был создан для трансфера власти после президентских выборов, которые оппозиция не признала. Колесникова напомнила, что совет - это не политическая партия, а открытая структура, в которую могут вступить "лидеры различных сообществ - от рабочих до директоров театров".

В минувший понедельник стало известно, что войти в совет захотели многие общественные деятели и профессионалы, в том числе писатель Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, Колесникова, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый.

Вынужденно уехавшая из Белоруссии кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила провести трансфер власти, чтобы организовать новые справедливые выборы. Она на это время выразила готовность стать лидером нации.

Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, новых выборов проводить не будет, но, возможно, поделится полномочиями в результате конституционной реформы.

Штаб Тихановской призвал добиться отставки президента с помощью общенациональной забастовки. На прошлой неделе на многих предприятиях по всей стране проходили митинги и встречи коллективов с руководством для обсуждения событий в стране. Ряд компаний выпустили заявления с осуждением насилия. С 17 августа предприятия начали останавливать производство и формировать стачкомы.

18 августа Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) завил, что готов координировать создание Национального стачечного комитета (стачкома), объединяющего стачечные комитеты предприятий. От имени этой структуры профсоюзы предлагают вести "прямой диалог с властными структурами о транзите власти в стране", заявил председатель БКДП Александр Ярошук. По его оценке, в Белоруссии возникло двоевластие, когда Лукашенко не признает потерю доверия народа, а "избранный президент Светлана Тихановская (...) не может ни сама, ни формируемый ею Координационный совет, начать диалог о транзите власти".

По данным Ярошука, уже созданы стачкомы на всех рудоуправлениях шахтеры ОАО "Беларуськалий", в ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завод "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ". "То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет", - заявил он.

Белорусский конгресс демократических профсоюзов входит в Международную конфедерацию профсоюзов (МКП).