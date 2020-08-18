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Турция выразила обеспокоенность из-за связанных с РФ наемников в Ливии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Турция обеспокоена присутствием России и ОАЭ в Ливии, которое выражается в действиях на ливийской территории наемников, связанных с этими двумя странами, заявил секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Нас больше беспокоит присутствие России там посредством наемников (ЧВК - ИФ) "Вагнер", а ОАЭ доставила в Ливию наемников из Судана, Нигера и Чада, чтобы поддержать командира ливийской армии Халифу Хафтара", - приводит слова Калына во вторник портал "Аль-Масдар".

При этом, подчеркнул Калын, Турция, Катар и некоторые другие государства присутствуют в Ливии для поддержки мирной инициативы по урегулированию конфликта в этой стране.

Также он указал на возможность сотрудничества Анкары и Москвы по Ливии так же, как оно осуществляется в отношении Сирии. В то же время представитель турецкого президента отметил, что РФ не занимает "нейтральную позицию в отношении ливийского кризиса и поддерживает Хафтара, несмотря на официальные отрицания этого".

Калын также рассказал, что накануне, 17 августа, в ходе телефонного разговора президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсуждали развитие событий в Ливии и Сирии.

Калын добавил, что Турция не хочет быть вовлечена в конфронтацию с какой-либо страной в Ливии и выступает за безоговорочное мирное решение конфликта.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Ибрагим Калын Турция ОАЭ Ливия ЧВК Вагнер

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