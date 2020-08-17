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Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов
Президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом была затронута необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских туристов. Президенты обсудили также ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции - Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", - сказано в сообщении.

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В нем подчеркивается, что "в этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания".

Агентство "Анадолу" сообщает, что президенты Турции и России обсудили сотрудничество в сфере экономики, энергетики, транспорта и туризма.

Отмечается, что основное внимание было уделено проблематике ливийского кризиса. "Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Обсуждалась также ситуация в Сирии "с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом". "Условлено о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего, принятого в Москве 5 марта с.г. дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму 2018 г.", - информирует пресс-служба.

Затронуты и другие актуальные международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении.

В ходе разговора собеседники договорились продолжать контакты на различных уровнях.

РФ Турция Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

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