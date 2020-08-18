Митинг в центре Минска завершился

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Многотысячный митинг протеста оппонентов режима Александра Лукашенко завершился без эксцессов и задержаний.

"Люди начали потихоньку расходиться с площади Независимости, скандируя: "Мы пришли бесплатно", - передает с места портал TUT.BY.

Протестующие расходятся, скандируя: "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!". Портал передает, что на площадь Независимости пришли четыре силовика. Через громкоговоритель они призвали протестующих оставить за собой порядок. Люди в ответ попросили их оставить за собой порядок, когда те "будут покидать страну".

Как сообщалось, по оценке журналистов, в митинге приняли участие около 10 тыс. человек.

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты режима считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.

В период 9-11 августа силовики жестко подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, было задержано 6,7 тысяч человек, в больницы с травмами попали более 250 человек, один человек погиб во время акции.

Силовые разгоны прекратились с 12 августа, с тех пор мирные массовые акции проходят без участия вмешательства силовиков.