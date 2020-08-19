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Лукашенко обвинил протестующих в "атаках" на членов правительства

Лукашенко обвинил протестующих в "атаках" на членов правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в республике на фоне протестов силовики и госслужащие получают угрозы, протестующие даже предпринимают "атаки" на некоторых членов правительства.

Как сообщил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА, "постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ". Президент проводит в среду заседание Совета безопасности.

"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения (Владимир Караника - ИФ)", - заявил Лукашенко.

"Угрозы и атаки - это тоже нас беспокоит - на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо", - продолжил Лукашенко.

Он выразил не присоединяющимся к забастовкам сотрудникам предприятий "большую благодарность" и попросил, чтобы они "не прятали глаза в асфальт". "Вы, рабочие, - хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - сказал президент.

В целом, отметил Лукашенко, "несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются". "Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, - не получится", - заметил он.

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты режима считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Александр Лукашенко Белоруссия

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