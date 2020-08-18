Противники Лукашенко собрались на новый митинг в центре Минска

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Очередной митинг протеста оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит вечером 18 августа в Минске на площади Независимости у Дома правительства.

Как передает портал TUT.BY с места проведения митинга, "на площади Независимости в столице уже около 10 тыс. человек". Возле Дома правительства в Минске люди поддерживают бастующих на крупных промышленных предприятиях.

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах страны после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.

В период 9-11 августа сотрудники силовых структур подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, было задержано 6,7 тысяч человек, в больницы с травмами попали более 250 человек, один человек погиб во время акции, один после задержания.

Силовые разгоны прекратились с 12 августа, с тех пор мирные массовые акции проходят без вмешательства силовых структур.