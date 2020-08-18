Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 21 881 858+209 672

Противники Лукашенко собрались на новый митинг в центре Минска

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Очередной митинг протеста оппонентов президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит вечером 18 августа в Минске на площади Независимости у Дома правительства.

Как передает портал TUT.BY с места проведения митинга, "на площади Независимости в столице уже около 10 тыс. человек". Возле Дома правительства в Минске люди поддерживают бастующих на крупных промышленных предприятиях.

Акции против насилия в Минске

Массовые протесты продолжаются в Минске и крупных городах страны после выборов президента, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на выборах очередной раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппоненты считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, у которой по данным ЦИК было чуть более 10% голосов.

В период 9-11 августа сотрудники силовых структур подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, было задержано 6,7 тысяч человек, в больницы с травмами попали более 250 человек, один человек погиб во время акции, один после задержания.

Силовые разгоны прекратились с 12 августа, с тех пор мирные массовые акции проходят без вмешательства силовых структур.

Белоруссия Александр Лукашенко Минск

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 18 августа

Оппозиционер заявил об "итальянской забастовке" белорусских чиновников

Оппозиционер заявил об "итальянской забастовке" белорусских чиновников

Сотрудники МВД Белоруссии не будут присоединяться к акциям протеста

РФ призвали стать гарантом безопасности совета белорусской оппозиции

Американские штаты потребовали $26,4 млрд от производителей опиоидов

Американские штаты потребовали $26,4 млрд от производителей опиоидов

Белорусская оппозиция назвала невозможным пересчет голосов на выборах

В Белоруссии сообщили о новом разговоре Путина с Лукашенко

Военная операция России в Сирии

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор

В Сирии при подрыве автоколонны погиб российский генерал-майор

Военная авиация Белоруссии начала облеты в рамках охраны госграницы

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');