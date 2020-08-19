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Президент Мали подал в отставку

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке, роспуске правительства и парламента. 18 августа из Мали стали поступать сообщения о государственном перевороте и о задержании президента и премьер-министра страны Бубу Сиссэ.

Кейта заявил, что не хочет, чтобы ради сохранения его власти проливалась кровь, но добавил, что у него и нет выбора.

"У меня нет ненависти к кому бы то ни было, любовь к моей стране мне этого не позволяет", - цитируют его BBC News.

Днем ранее в Мали военные на базе в Кати близ Бамако подняли мятеж и задержали глав государства и правительства. До этого в стране несколько недель проходили акции протеста с требованиями отставки президента. ВВС напоминает, что в стране давно зрело недовольство руководством, а военные жаловались на довольствие и войну с джихадистами.

Евросоюз осудил происходящее. "Это не может ни в коем случае быть реакцией на глубокий социально-политический кризис, поразивший Мали в течение нескольких месяцев", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, распространенном вечером во вторник в Брюсселе.

Мали Евросоюз Ибрагим Бубакар Кейта Бубу Сиссэ

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