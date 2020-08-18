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Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе арестованы поднявшими мятеж военными, сообщил во вторник вечером сайт журнала Jeune Afrique.

Издание уточнило, что эту информацию редакции подтвердили "несколько правительственных и дипломатических источников". "Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда его арестовали взбунтовавшиеся военные около 16:30 по местному времени (19:30 по Москве - ИФ). Он был в компании премьер-министра Бубу Сиссе и своего сына, депутата Карима Кейта", - передает Jeune Afrique.

Незадолго до этого издание сообщило, что правительство Мали призвало к спокойствию и заявило о готовности к участию "в братском диалоге с целью устранить все недоразумения".

"Правительство призывает к разуму и к патриотическому чувству и просит, чтобы оружие замолчало", - цитировал Jeune Afrique коммюнике малийского премьер-министра Бубу Сиссе, отметив, что власти, наконец, после нескольких часов молчания с начала мятежа подали голос.

Как сообщалось, в Мали несколько часов продолжается бунт военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы Мали Бамако.

По требованию мятежников президент Мали Кейта должен был во вторник покинуть страну, если не хотел допустить силового решения, сообщал малийский новостной портал Bamada со ссылкой на поднявших мятеж военных.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера - Сиссе. Во вторник также, по сообщениям местных СМИ, манифестанты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.

Ибрагим Бубакар Кейта Бубу Сиссе Мали

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