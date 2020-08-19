У МТЗ задержали двух протестующих

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - У проходной Минского тракторного завода милиция задержала двух участников несанкционированного массового мероприятия, сообщили в МВД Белоруссии. По версии милиции, демонстранты мешали заводчанам пройти на работу.

Прибывшие милиционеры объяснили собравшимся, что они нарушают закон, и призвали разойтись. Послушались не все. Двое самых активных участников акции были задержаны. "Один из них оказался неработающим жителем Волковыска", - говорится в пресс-релизе. На задержанных составили административные протоколы он нарушении правил проведения митингов.

В Белоруссии на прошлой неделе прошла волна митингов на предприятиях, участники которых осуждали насилие на улицах и выражали недоверие к итогам президентских выборов. С 17 августа в некоторых компаниях начались забастовки. Сообщалось, что несколько сотен работников МТЗ, решивших бастовать, по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет. Утром 19 августа оказалось, что у них заблокированы пропуска.