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У МТЗ задержали двух протестующих

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - У проходной Минского тракторного завода милиция задержала двух участников несанкционированного массового мероприятия, сообщили в МВД Белоруссии. По версии милиции, демонстранты мешали заводчанам пройти на работу.

Прибывшие милиционеры объяснили собравшимся, что они нарушают закон, и призвали разойтись. Послушались не все. Двое самых активных участников акции были задержаны. "Один из них оказался неработающим жителем Волковыска", - говорится в пресс-релизе. На задержанных составили административные протоколы он нарушении правил проведения митингов.

В Белоруссии на прошлой неделе прошла волна митингов на предприятиях, участники которых осуждали насилие на улицах и выражали недоверие к итогам президентских выборов. С 17 августа в некоторых компаниях начались забастовки. Сообщалось, что несколько сотен работников МТЗ, решивших бастовать, по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет. Утром 19 августа оказалось, что у них заблокированы пропуска.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
МТЗ Минск МВД Белоруссия

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