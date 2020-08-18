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В Белоруссии для бастующих собрано более $1,1 млн

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на $1,1 млн, передал портал TUT.BY со ссылкой на координатора забастовочного движения Андрея Стрижака.

Сообщается, что пожертвования сделали больше 21 тысячи человек. В число первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку физлиц и организаций, попали МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".

Портал также сообщил, что продолжается сбор средств для пострадавших от действий силовиков при разгоне массовых акций протеста. По данным инициативы Support for Belarus собранная сумма превышает $2,6 млн.

Как сообщалось, на ряде крупных предприятий Белоруссии объявлены забастовки с политическими требованиями, в том числе протестующие требуют проведение повторных выборов президента.

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