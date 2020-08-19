Лидер стачкома "Беларуськалия" заявил о давлении на бастующих

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Руководство стачкома "Беларуськалия" заявило о давлении на рабочих, решивших принять участие в протестах и забастовках. Бастующие 19 августа провели митинг в Солигорске.

"Наши ряды редеют в связи с беспрецедентным давлением", - заявил руководитель стачкома Андрей Бокун.

По его словам, некоторые бастовавшие под давлением администрации в среду утром вернулись в шахту и возобновили добычу руды.

По оценке "Радио Свобода", на митинг собралось несколько сотен горняков, тогда как на предприятии всего работают около 17 000. Собравшиеся поддерживают требование стачкома о признании недействительными президентских выборов и об отставке Александра Лукашенко.

Стачком решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих. Бокун предлагал объявить коллективную голодовку, но в итоге было решено, что с этим можно подождать.

Выступающие на митинге рассказывали, что руководство "Беларуськалия" "угрожает возбуждением уголовных дел за участие в забастовке". Также участники митинга сообщили, что "многие выходят на работу, но не работают". Стачком покинул площадь, желающие остались на митинге.

18 августа профсоюз "Беларуськалия" призвал рабочих не выходить 19 августа на работу, а прийти на митинг в Солигорске.

На 18 августа добыча руды была частично приостановлена на первом рудоуправлении, останавливалась обогатительная фабрика. По данным СМИ, во вторник бастовали около 3 000 сотрудников компании.

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявил во вторник, что "Беларуськалий" в последние дни снизил объемы производства, так как люди не могли определиться, "идут они работать или на площадь". "И этой ситуацией воспользовались его конкуренты на рынке, в частности "Уралкалий", который нарастил поставки", - утверждал премьер.

К общенациональной забастовке предприятия призывает оппозиция.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие продает свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК). Этот трейдер пообещал партнерам приложить все усилия по выполнению имеющихся договоренностей.