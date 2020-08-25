Встреча советников лидеров "нормандской четверки" отменена

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Запланированная на 28 августа встреча советников глав государств "нормандского формата" отменена из-за разногласий по итоговым документам, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что новая дата встречи пока не определена.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.