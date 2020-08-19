ЕС обещал быстро принять санкции против виновных в насилии в Белоруссии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз в скором времени введет санкции против тех, кто нарушал права человека и фальсифицировал итоги выборов в Белоруссии, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Европейский союз скоро введет санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов", - сказал Мишель в среду на пресс-конференции после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

"Мы призываем власти найти мирное решение, положив конец насилию, снизив напряженность и начав инклюзивный национальный диалог", - продолжил глава Евросовета.

По его словам, "все стороны, включая третьи государства, должны поддержать такой процесс".

Мишель пообещал, что ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации.

Санкции ЕС, которые планируется ввести в связи с итогами президентских выборов в Белоруссии, будут направлены против конкретных лиц, а не против населения этой страны, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"(Речь идет - ИФ) об адресных санкциях против конкретных лиц, без вреда народу Белоруссии", - сказала она.

По ее словам, в ЕС наблюдается единодушная поддержка инициативы с применением санкций в связи с ситуацией в Белоруссии.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Белорусская оппозиция на днях сформировала координационный совет по транзиту власти.