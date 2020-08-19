Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

ЕС обещал быстро принять санкции против виновных в насилии в Белоруссии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз в скором времени введет санкции против тех, кто нарушал права человека и фальсифицировал итоги выборов в Белоруссии, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Европейский союз скоро введет санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов", - сказал Мишель в среду на пресс-конференции после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

"Мы призываем власти найти мирное решение, положив конец насилию, снизив напряженность и начав инклюзивный национальный диалог", - продолжил глава Евросовета.

По его словам, "все стороны, включая третьи государства, должны поддержать такой процесс".

Мишель пообещал, что ЕС будет внимательно следить за развитием ситуации.

Санкции ЕС, которые планируется ввести в связи с итогами президентских выборов в Белоруссии, будут направлены против конкретных лиц, а не против населения этой страны, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"(Речь идет - ИФ) об адресных санкциях против конкретных лиц, без вреда народу Белоруссии", - сказала она.

По ее словам, в ЕС наблюдается единодушная поддержка инициативы с применением санкций в связи с ситуацией в Белоруссии.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Белорусская оппозиция на днях сформировала координационный совет по транзиту власти.

Белоруссия ЕС

Новости по теме

Новости

Рабочим "Беларуськалия" предложили конфиденциально сообщать о провокаторах

Рабочим "Беларуськалия" предложили конфиденциально сообщать о провокаторах

Меркель рассказала об отказе Лукашенко разговаривать с ней

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Украина выйдет из семи авиадоговоров СНГ

Украина выйдет из семи авиадоговоров СНГ

Мятежные военные объяснили, почему захватили власть в Мали

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

В Белоруссии допустили потерю четверти ВВП при отказе от Союза с РФ

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Минздрав Белоруссии подтвердил гибель участника акций протеста в Бресте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');