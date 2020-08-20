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В Совбезе Белоруссии события в стране сравнили с "августовским путчем"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил нынешние события в республике с путчем Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР 1991 года.

"29 лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как "августовский путч". Антиконституционные действия самопровозглашенного "государственного комитета по чрезвычайному положению" углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы. Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси", - написал Равков в фейсбуке.

"Пытаясь нарушить мир и спокойствие в нашем доме, людей призывают к митингам и забастовкам, которые только ослабят экономику нашей страны", - добавил госсекретарь.

Он полагает, что часть граждан Белоруссии "поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь". "Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом", - считает Равков.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое человек погибли. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

На этом фоне западные страны заявили о намерении в ближайшее время ввести пакет санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных, как считают в ЕС и США, за фальсификацию итогов президентских выборов.

Совбез Белоруссии Белоруссия Андрей Равков СССР ГКЧП

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