Европейские лидеры обсудят ситуацию в Белоруссии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Посвященное ситуации в Белоруссии внеочередное видеосовещание глав государств и правительств стран ЕС состоится в среду.

Председатель Евросовета Шарль Мишель 17 августа в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в этой видеоконференции сообщил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в стране и не допустить внешнего вмешательства.

"Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Белоруссии должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства", - написал Мишель членам Евросовета.

"То, чему мы стали свидетелями в Белоруссии, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", - сообщил он.

Накануне виртуального саммита ЕС Мишель обсудил белорусскую ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. "Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - написал глава Евросовета после этого разговора.

Источник в институтах ЕС сообщил во вторник журналистам на условиях анонимности, что председатель Евросовета выразил обеспокоенность Евросоюза относительно нарушений на президентских выборах в Белоруссии, жестокости репрессий и права белорусов самим определять свое будущее. По словам источника, стороны обсудили, "как наилучшим образом содействовать внутрибелорусскому диалогу для мирного выхода из кризиса". Один из таких вариантов - предложение помощи диалогу со стороны ОБСЕ. Мишель и Путин договорились продолжить контакты после видеосовещания глав государств и правительств.

В пресс-службе Кремля сообщили, что в разговоре Путина и Мишеля "с российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство Республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку".

"Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий", - отмечалось в сообщении.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подтвердил в минувший понедельник, что, как это было согласовано министрами иностранных дел стран ЕС на видеоконференции 14 августа, Евросоюз "работает над новыми санкционными списками в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов" в Белоруссии.

Боррель также сообщил, что доложит на видеоконференции руководителей стран ЕС о прогрессе в работе по подготовке новых санкций по Белоруссии.

По мнению Борреля, массовый мирный протест населения Белоруссии показывает, что народ хочет перемен и хочет их сейчас, и Евросоюз поддерживает его. Он подчеркнул, что, "учитывая все больше и больше шокирующих сообщений о бесчеловечных условиях и обращении в местах содержания под стражей, Европейский союз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности".

По его словам, представительство ЕС в Белоруссии довело до белорусских властей соответствующие ожидания Брюсселя.

Свою позицию по событиям в Белоруссии обозначили ведущие политические фракции Европарламента. Лидеры пяти основных политических фракций распространили в понедельник совместное заявление с призывом к проведению новых, свободных выборов в Белоруссии и осуждением насилия против мирных манифестантов.

Они убеждены, что победа на выборах одержана Светланой Тихановской и не признают Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии. Парламентарии считают его "персоной нон грата в Европейском союзе".

Европарламентарии также предупредили российскую сторону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.