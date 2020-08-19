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Адвокат подал в суд на президента Ливана из-за взрывов в Бейруте

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ливанский адвокат Майд Харб подал иск в суд на президента страны Мишеля Ауна и ушедшего в отставку премьер-министра Хасана Диаба, так как считает, что именно из-за их халатности в порту Бейрута в августе произошла серия мощных взрывов, сообщает в среду Associated Press.

"Они не приняли никаких мер, чтобы предотвратить взрыв", - говорится в жалобе адвоката. Отмечается, что, по данным истца, президент и бывший премьер-министр страны за две недели до взрыва получили предупреждение о том, что в порту ливанской столицы хранятся опасные химические вещества. Тем не менее, власти не приняли никаких мер, подчеркивается в иске.

Взрывы и протесты в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной было разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Вечером 8 августа в Бейруте прошла многотысячная акция протеста горожан против властей, сопровождавшаяся столкновениями с полицией. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб 10 августа официально объявил об уходе его правительства в отставку.

Хроника 04 – 19 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Майд Харб Мишель Аун Хасан Диаб Ливан Бейрут

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