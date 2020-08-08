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На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ

На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Тысячи ливанцев вышли на улицы столицы на антиправительственный митинг, сообщает "Би-би-си". Некоторые протестующие вступают в столкновения с полицией, силовики в ответ применили слезоточивый газ.

В толпе протестующих звучат обвинения в адрес властей в коррупции и некомпетентности, что, считают возмущенные жители, привело к трагедии 4 августа. Вечером во вторник в порту Бейрута произошли разрушительные взрывы, жертвами которых стали, по меньшей мере, 154 человека. Еще около 5 тысяч пострадало. Крова лишились около 300 тысяч жителей Бейрута.

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Как сообщает The Guardian, на Площади Мучеников митингующие установили импровизированные гильотины для чиновников.

Предполагается, что в порту взорвалась конфискованная несколько лет назад партия нитрата аммония. При этом в правительстве Ливана признали, что груз хранился в порту без каких бы то ни было предосторожностей.

Власти обещают найти виновных в произошедшем.

Как отмечает "Би-би-си", взрывы произошли на фоне высокого уровня недоверия ливанцев властям, активные антиправительственные выступления начались еще в прошлом октябре в связи с экономическим кризисом и падением национальной валюты.

Взрывы в порту Бейрута

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Ливан Бейрут

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