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Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов
Участник протестов в Бейруте
Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.

По его словам, премьер Хасан Диаб позже в понедельник официально проинформирует об этом решении президента страны Мишеля Ауна.

Ранее в понедельник сообщалось, что четверо ливанских министров подали в отставку на фоне протестов.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония. Акции протеста сопровождались столкновениями с полицией.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, в результате катастрофы погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали.

Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Катастрофа в Бейруте: шесть дней спустя

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Хроника 04 – 10 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Хамад Хасан Хасан Диаб Бейрут

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