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Страны Балтии решили прекратить покупку электроэнергии у Белоруссии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерства, отвечающие за энергетику стран Балтии, достигли согласия о прекращении покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, сообщило во вторник министерство экономики Эстонии.

"Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии", - прокомментировал последствия соглашения для Эстонии министр экономики Таави Аас (Taavi Aas).

Для прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.

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В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

Первый энергоблок БелАЭС, которая располагается вблизи города Островец, по плану должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году, второй - в 2021-м.

На выработке единой позиции стран Балтии по отказу от покупки электроэнергии у Белоруссии после ввода в эксплуатацию БелАЭС настаивала Литва.

Еще в июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Белоруссии.

Эстония Таави Аас Белоруссия БелАЭС

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