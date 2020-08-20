В Минске задержан председатель стачкома "МАЗа"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Задержан председатель стачкома Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов.

"Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже", - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, которую цитирует портал tut.by.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. В прошлый четверг к протестующим присоединились промышленные предприятия.

Ранее Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий и призвал увольнять бастующих.