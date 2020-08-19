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Лукашенко потребовал обеспечить бесперебойную работу предприятий

Бастующих он предложил увольнять и не восстанавливать на работе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий и помочь их руководству. МВД он поручил оградить коллективы предприятий от "шельмования". Поручения даны по итогам заседания Совета безопасности 19 августа, сообщает "БелТА".

"Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей, - цитирует агентство. - Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество".

Милицию он призвал защитить трудящихся, в том числе сотрудников СМИ, "от шельмования и угроз улицы".

"Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно", - добавил он.

Одновременно он призвал правительство сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан: "Люди должны видеть, что органы власти, особенно центральные, занимаются не только вопросами наведения порядка в городе-герое Минске и других двух-трех городах, но и занимаются решением вопросов, от которых зависит жизнь наших людей".

К общенациональной забастовке в Белоруссии призывает оппозиция, недовольная официальными результатами президентских выборов. На прошлой неделе на предприятиях начали проходить митинги против насилия и встречи трудовых коллективов с руководством, а из государственных СМИ стали увольняться сотрудники, не согласные с действиями власти. С 17 августа на ряде предприятий начались забастовки

19 августа утром у проходной Минского тракторного завода скопились сотрудники, которые решили бастовать и по договоренности с руководством написали заявления об отпуске. Утром оказалось, что их пропуска заблокированы и они не могут пройти на предприятие. Затем их разогнал ОМОН и задержал двух человек, которые были признаны наиболее активными участниками несанкционированного предприятия.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Александр Лукашенко Белоруссия правительство ОНТ БТ

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