Уже второй член совета белорусской оппозиции вызван на допрос в СК

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Еще один член президиума координационного совета белорусской оппозиции вызван на допрос в Следственный комитет.

"На допрос вызваны уже два члена президиума, не только Максим Знак, но и Сергей Дылевский", - заявил "Интерфаксу" член президиума организации Павел Латушко, уточнив, что оба оппозиционера пока имеют статус свидетелей.

По словам Латушко, несмотря на уголовное дело, белорусская оппозиция намерена расширить состав координационного совета.

"Мы будем расширять список членов координационного совета. Среди белорусов много активных неравнодушных граждан, которые, несмотря ни на какие угрозы, желают мирно выражать свою гражданскую позицию", - сказал он.

Кроме того, Латушко рассказал, что у его дома до сих пор работают следователи. По его словам, ночью неизвестные "забросали краской" фасад и забор его дома. Следователям при помощи камер видеонаблюдения удалось установить, что нападавших было двое, добавил он.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк ранее в четверг заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием КС возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Белоруссии уже более 10 дней продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала Координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской.