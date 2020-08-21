Лукашенко сообщил о просьбе Тихановской помочь ей уехать

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов разговаривать с трудовыми коллективами, а не с Координационным советом белорусской оппозиции. Он сказал это рабочим агрохолдинга "Дзержинский", который посетил 21 августа. Он добавил, что Светлане Тихановской помогли с отъездом из страны по ее просьбе.

Светлане Тихановской, как сказал президент, пришлось помогать с выездом за границу, причем не без его участия, передает "БелТА".

"По ее просьбе, - обратил он внимание. - Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы. - Прим. БЕЛТА), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы".

"Координационный совет - это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании, - цитирует его "БелТА". - "Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались".

Лукашенко обратил внимание, как бывший претендент на пост главы государства Валерий Цепкало меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но "там его предупредили", и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском.

"И он смелый, делает заявления из Варшавы, - отметил Александр Лукашенко. - Вот это одно из "правительств".

"А почему мы должны под чью-то дудку плясать? Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они (Координационный совет. - ИФ.) говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог", - заявил он.

Президент повторил, что новых выборов не будет. "Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили", - заявил он.

Он напомнил, что по факту создания координационного совета было возбуждено уголовное дело, и оппозиция сама понимает, что ее действия незаконны.

Светлана Тихановская, главный кандидат в президенты от оппозиции, после выборов внезапно уехала из Белоруссии. 10 августа, на следующий день после голосования, она зашла в Центризбирком и перестала выходить на связь. Наутро она оказалась в Литве и выпустила видеообращение о том, что приняла это решение ради детей. В МИД Литвы и в ее штабе сказали, что ее отъезд был вынужденным. До отъезда она не раз говорила, что никуда из Белоруссии уезжать не собирается.

21 августа на пресс-конференции она сказала, что вернется, когда почувствует себя в безопасности. Ее муж, популярный блогер Сергей Тихановский, арестован.