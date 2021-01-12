Суд в США отложил первую за 67 лет "федеральную казнь" женщины

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В США 12 декабря должны были впервые за 67 лет казнить женщину, но судья отложил казнь, чтобы снова определить вменяемость осужденной, сообщает АР.

Суд установил, что 16 декабря 2004 года Лайза Монтгомери, которой тогда было 36 лет, придушила 23-летнюю Бобби Джо Стиннет, которая была на восьмом месяце беременности. Она вырезала из живота Стиннет ребенка кухонным ножом и увезла к себе домой. Ее задержали на следующий день, когда она начала показывать всем новорожденную, выдавая за собственную дочь.

Стиннет умерла от потери крови, тело нашла ее мать. Девочка выжила, ее вернули отцу.

По версии следствия, у Монтгомери было тяжелое детство, а во взрослом состоянии у нее были психические отклонения и ложные беременности. Со Стиннет она познакомилась через интернет, некоторое время они переписывались. Узнав о беременности Стиннет, Монтгомери тоже стала рассказывать, что ждет ребенка, хотя на самом деле у нее были перевязаны маточные трубы. Затем они договорились, что Монтгомери купит у подруги щенка. Она приехала к ней домой в Миссури и ее убила, установил суд. Она была признана виновной в 2007 году, хотя ее защита настаивала на ее невменяемости.

Сейчас Лайзе Монтгомери 52 года. Она приговорена к смертной казни. Эта мера наказания сохраняется в нескольких штатах, но в стране с 2003 года не казнили осужденных, приговоренных к этой мере на федеральном уровне. Перерыв продолжался 17 лет, до лета 2020 года.

Лайзе Монтгомери должны были сделать смертельную инъекцию еще 8 декабря в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Казнь перенесли на 12 января, поскольку ее адвокаты заразились коронавирусом. Она была бы казнена за восемь дней до инаугурации президента Джо Байдена, который является противником казни осужденных.

12 января судья Джеймс Хэнлон заявил, что исполнение приговора откладывается для оценки психического состояния осужденной. Эта оценка будет дана на отдельных слушаниях, дата которых еще не назначена.

"Состояние психики г-жи Монтгомери настолько оторвано от реальности, что она не в состоянии понять мотивы, по которым было принято решение о ее казни", - говорится в решении судьи.

Защита осужденной одобрила это решение, отметив, что Монтгомери показала в суде, что она не в состоянии осознать, что ее казнят.

В последний раз в США казнили женщину, осужденную на федеральном уровне, в 1953 году.