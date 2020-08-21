В оппозиции заявили о неприятии "украинского" сценария в Белоруссии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция страны не хочет смены власти по сценарию украинского "Майдана".

"Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция (на Украине - ИФ) и эта революция произошла вне рамок электорального цикла",- сказал Цепкало в пятницу на пресс-конференции в онлайн-формате.

По его словам, оппозиция в настоящий момент сосредоточена на том, чтобы страны Запада признали Светлану Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

"В такой архитектуре будет понятно, каким образом осуществлять транзит власти. (...) Мы пытаемся убедить мировое сообщество, что ее надо признать, несмотря ни на что, что ситуация Венесуэлы, двоевластия - эта ситуация для Белоруссии будет совершенно по другому сценарию разворачиваться. Но это сделать в принципе возможно", - сказал Цепкало.

Отвечая на вопрос о деятельности Координационного совета, он отметил, что, так как находится не в Белоруссии, не может принимать участие в его деятельности. "Но мы поддерживаем (деятельность совета - ИФ)", - сказал оппозиционер.

Оппозиционер также заявил, что Белоруссия на данном этапе не имеет возможности и не должна стремиться войти в Европейский союз. "Я считаю, что на нынешнем этапе мы не можем себе этого позволить. Просто исходя из нашего нынешнего уровня экономического развития", - отметил Цепкало.

По его мнению, это бы повлекло массовый исход населения из страны, "мы потеряем половину населения Белоруссии, если зададимся такой целью". При этом оппозиционер отметил, что необходимо выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения.

"Мы просто обязаны. Обязаны рассматривать и Германию, Великобританию, США, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций и знаний. Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать в категории "или-или", а рассматривать в категории "и-и", - сказал Цепкало.