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Мадуро помиловал ряд депутатов-оппозиционеров

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о помиловании нескольких десятков депутатов-оппозиционеров, сообщил в понедельник в телеэфире министр информации Хорхе Родригес.

В числе помилованных - несколько депутатов, получивших убежища в иностранных посольствах или покинувших страну. Кроме того, в списке Роберто Моррера - "правая рука" лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и политолог-оппозиционер Никмер Эванс.

Наблюдатели отмечают, что помилование является актом уступки в преддверие парламентских выборов, намеченных на 6 декабря, и состоялось в рамках переговоров, которые венесуэльское правительство ведет с определенными кругами оппозиции, возглавляемыми Энрике Каприлесом.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января на одной из них Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Венесуэла Николас Мадуро

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