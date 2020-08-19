Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Пресс-конференция Координационного совета оппозиции Белоруссии в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с целью транзита власти в стране, сформировал в среду президиум.

"Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе - ИФ), Лилия Власова (международный медиатор - ИФ), Сергей Дылевский (представитель стачкома Минского тракторного завода - ИФ), Максим Знак (юрист - ИФ), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской - ИФ), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико, соратница Тихановской - ИФ), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра - ИФ)", - сообщила пресс-служба совета.

В среду проходит первое заседание Координационного совета.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освободили.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник Лукашенко заявил о возможности проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Белорусская оппозиция на днях сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской, которая находится в Литве.