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В координационном совете Белоруссии заявили, что не рассматривают тему внешней политики

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция не собирается пересматривать отношения с Москвой, заявил "Интерфаксу" член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко.

"Все эти фейки о том, что мы якобы собираемся строить стену на границе с Россией, это все абсолютная ложь! Мы не никогда не рассматривали и не принимали таких программ и не собираемся. Приверженность внешнеполитическому партнерству неизменна. Вопросов внешней политики вообще нет на повестке совета", - сказал он.

По его словам, совет концентрируется исключительно на внутриполитической повестке.

"Наша повестка включает требования проведения расследования всех фактов насилия, правовая оценка, освобождение всех политзаключенных и проведение честных выборов. Все", - сказал он.

Латушко ранее возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы. 17 августа Минкультуры Белоруссии уволило его с поста гендиректора театра. Сейчас Латушко входит в президиум координационного совета оппозиции.

Белоруссия

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