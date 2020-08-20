Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Однако оппозиция будет настаивать на полном обновлении ЦИК Белоруссии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова. По ее словам, у президента Александра Лукашенко есть право снова выдвинуться.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", - сказала она.

Нынешний президентский срок Лукашенко истекает 5 ноября. После этого оппозиция намерена "провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей", сказала Колесникова. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться, добавила она.

Координационный совет создали для организации трансфера власти по призыву избирательного штаба Светланы Тихановской. Она участвовала в выборах и считает, что не проиграла и не признает официальные итоги подсчета голосов.

Днем ранее Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии назвал созданный совет "черной сотней" и напомнил, что создание организаций ради захвата власти карается законом. Он также поручил КГБ выявить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия, а журналистам - разъяснять гражданам, что цели совета губительны для государства.

Первое собрание совета прошло 18 августа. На следующий день был избран президиум совета. В него вошли Колесникова, писатель Светлана Алексиевич, медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился со Светланой Тихановской и пообещал содействовать в организации новых выборов в Белоруссии.