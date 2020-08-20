В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. О этом заявили агентству "Интерфакс" в пресс-службе генеральной прокуратуры.

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.

Телеканал "Мир" передал слова генерального прокурора страны Александра Конюка, который заявил, что "создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Координационный совет был создан для организации трансфера власти по призыву избирательного штаба Светланы Тихановской. По завершении подсчета голосов на президентских выборах она не признала официальные итоги и не считает себя проигравшей. Победителем выборов, состоявшихся 9 августа, объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую – 10,12%.

В Белоруссии с тех пор продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. С 13 августа протесты и забастовки начались на многих белорусских промышленных предприятиях.

Днем ранее Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии назвал созданный совет "черной сотней" и заявил, что создание организаций для захвата власти преследуется по закону. Он поручил КГБ находить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия.

Первое собрание совета прошло 18 августа. На следующий день был избран президиум совета. В него вошли бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Тихановской Мария Колесникова, писатель Светлана Алексиевич, медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко.