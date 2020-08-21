СК в Минске занялся водителями, создававшими "пробки солидарности"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщает, что установлены автомобили, которые блокировали движение в Минске во время протестной акции с 10 на 11 августа, их владельцев проверят на причастность к массовым беспорядкам.

Следователи изъяли и приобщили к материалам дела записи камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. Изучили их и установили автомобили которые, блокировали движение на участке дороги на улице Притыцкого и проспекте Пушкина, говорится в сообщении СК.

Органам дознания поручили установить личности владельцев этих автомобилей. В том числе будет устанавливаться их причастность к участию в массовых беспорядках.

Кроме того, там заявили, что в Telegram по-прежнему продолжаются призывы к блокированию автодорог для создания так называемых пробок солидарности.

Следственный комитет обратил внимание водителей, что "создание препятствий для движения, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.