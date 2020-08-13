"Цепь солидарности" длиной около 5 км выстроилась в Минске

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Цепь солидарности" длиной около 5 км выстроилась в Минске от станции метро "Пушкинская" до станции "Кунцевщина" по улице Притыцкого, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы.

По их оценке, в акции принимают участие не менее 1 тыс. человек. Люди держат в руках белые цветы. Проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки протестующих. По улице на мотоциклах курсируют байкеры с национальными флагами "Погоня".

Как сообщалось, в четверг днем глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель и главы дипмиссий европейских государств возложили цветы к месту гибели одного из участников акции протеста около станции метро "Пушкинская", где активисты соорудили импровизированный мемориал.

В Минске в "цепи солидарности" несогласные с результатами выборов президента Белоруссии начали выстраиваться еще с утра четверга, 13 августа.

Первая подобная "цепь солидарности" была организована в белорусской столице накануне, 12 августа, в районе Комаровского рынка. Туда пришли более 200 женщин в белых одеждах и с цветами. После этого женские "цепи солидарности" выстраивались по всей столице. Аналогичные акции были проведены и в других городах Белоруссии.