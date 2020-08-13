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В Минске с утра протестующие выстраиваются в "цепи солидарности"

В Минске с утра протестующие выстраиваются в "цепи солидарности"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Несогласные с объявленными ЦИК итогами выборов президента Белоруссии в четверг утром в Минске выстаиваются в "цепи солидарности" в разных районах города.

В районе станции метро "Академия наук" выстроились девушки с цветами, рядом в "цепь солидарности" встали медики 1-ой городской больницы. Напротив, через проспект Независимости, у кинотеатра "Октябрь" стоит "цепь солидарности" девушек с цветами, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

По словам очевидцев, аналогичные акции проходят в Кунцевщине, Грушевке, на проспекте Дзержинского, в районе станции минского метро "Пушкинская".

Первая подобная "цепь солидарности" была организована в Минске накануне, 12 августа, в районе Комаровского рынка. Туда пришли более 200 женщин в белых одеждах и с цветами. После этого женские "цепи солидарности" выстраивались по всей столице. Аналогичные акции были проведены и в других городах Белоруссии.

В Белоруссии акции протеста проходят четвертый день подряд. Протестующие не согласны с объявленными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек (включая сотрудников правоохранительных органов) получили ранения. МВД Белоруссии сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

В ходе протестов также были задержаны несколько российских журналистов. Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов уже вышли на свободу. Вечером 11 августа отпустили корреспондентов Znak.com Никиту Телиженко и "Медузы" Максима Солопова.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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