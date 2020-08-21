Российский эксперт оценил шансы Лукашенко стабилизировать ситуацию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть возможность выйти из кризисной ситуации путем более активного диалога с обществом, поскольку длительные митинги и забастовки приведут к серьезным последствиям для экономики, что не выгодно как ему, так и оппозиции, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

"Митинги, забастовки не могут продолжаться бесконечно долго, поскольку такая ситуация приведет к губительным экономическим последствиям, которых не хочет и Лукашенко, и оппозиция", - заявил Костин в пятницу "Интерфаксу".

По его мнению, сейчас наступает время "торга" между властью и оппозицией, в котором понятны интересы сторон: "Задача Координационного совета оппозиции – максимально нагнетать ситуацию, что уже не очень получается. Задача Лукашенко –перевести ситуацию в конституционное, правовое русло с обсуждением конституционных изменений и возможности при определенных условиях новых выборов".

Эксперт считает, что для Лукашенко сейчас важно "не допустить повторения неоправданной жесткости правоохранительных органов по отношению к митингующим, оппозиции", начать реальную работу по поправкам в Конституцию.

По мнению Костина, в сложившейся ситуации оправданы приказы Лукашенко КГБ и МВД пресекать действия "провокаторов", не допускать беспорядков. "Эти действия оправданы, поскольку мирный протест не должен переходить определенные пределы, оставаться в правовом русле. Поддержание порядка – это функция демократии, если мы говорим о ней как о способе организации государственной власти", - заявил он.

Ошибки Лукашенко

По мнению эксперта, Лукашенко допустил ошибки в ходе избирательной кампании и сразу после выборов – провел предвыборную кампанию по старинке, не использовав современные методы, а после выборов упустил возможность продвижения, убедительного доведения до общественности обоснованности своего результата, что привело к недоверию избирательной системе, сомнениям в объективности результатов выборов.

"Лукашенко считал, что только на манипуляциях с избирательной системой и на силовом ресурсе можно обеспечить легитимность своего очередного президентского срока, но это оказалось не так. С этим не согласилось белорусское общество, даже та его часть, которая поддерживала главу государства", - сказал Костин.

На протест, полагает эксперт, вышли не только "прозападники", но и те, кого возмутила жестокость правоохранительных органов.

Ошибочным было и то, что власти не допустили к выборам пророссийских кандидатов, в частности Виктора Бабарико. "Именно благодаря этому довольно заметный результат на президентских выборах получила Светлана Тихановская", - отметил Костин.

Он напомнил, что, приходя к власти 26 лет назад Лукашенко обещал гражданам социальные гарантии, которые были при Советском союзе и максимальную интеграцию с Россией.

"Сейчас ситуация изменилась – выросли новые поколения, которые немного по-другому видят развитие страны. Это не значит, что они хотят на Запад, но им Лукашенко не предложил ничего нового, той картины будущего, которая бы устроила подавляющую часть белорусского общества. Он даже не смог предложить актуальной модели более тесного сотрудничества с Россией", - заявил Костин, напомнив, что непосредственно перед выборами Лукашенко дал интервью "одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону" и лично комментировал задержание 33 россиян.

"Это метание из стороны в сторону, не могло понравиться пророссийски настроенному избирателю и не добавило голосов западников и националистов ", - отметил эксперт.

Оппозиция

Костин полагает, что оппозиция надеялась, но не получила жесткой антилукашенковской реакции Запада на ситуацию в Белоруссии.

"Для оппозиции холодным душем стала сдержанная реакция Европы и США. На уровне Европарламента и Прибалтийских государств мы слышим осуждение действий Лукашенко и полную поддержку оппозиции. Но если посмотреть на реакцию таких государств, как Германия, Франция, США, то там она более сдержанная", - подчеркнул эксперт.

Неудачным Костин назвал и то, что в состав Координационного совета оппозиционеры не включили никого из представителей гражданского общества, профсоюзов, стачкомов, что там оказался узкий круг либеральных оппозиционеров-западников.

Влияние России

Костин считает правильным, что Россия не вмешивается в поствыборную ситуацию в Белоруссии, хотя ее влияние в целом на обстановку в Белоруссии значительно.

"Та позиция, которую Россия занимает сейчас, является оптимальной. Белоруссия – это братская страна, братский народ, но определять кто должен управлять Белоруссией, должны сами граждане этой страны", - сказал эксперт.

По его мнению, Россия может, если будут обращения от всех сторон, принять более деятельное участие в стабилизации ситуации, но без каких-либо попыток вмешательства во внутриполитические процессы.

"У любого политика есть три главных ресурса: легитимность и доверие со стороны граждан; финансово-экономическая составляющая; силовая. У Лукашенко все хорошо с силовым ресурсом, большие проблемы с доверием граждан, а если брать экономическую составляющую, то имеющиеся в Белоруссии социальные стандарты поддерживаются благодаря сотрудничеству с Евразийским союзом, прежде всего, с Россией", - сказал Костин.