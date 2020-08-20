В Минске заявили, что никто не ставит под вопрос суверенитет страны

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что независимость республики не ставится под вопрос в ходе переговоров Москвы и Минска.

"Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации", - заявил Головченко в эфире телеканала ОНТ.

Белорусский премьер также заявил о необходимости сохранения для республики российского рынка сбыта в качестве основного. "Для нас сохранение российского рынка в качестве приоритетного - это важная задача. Мы не кладем все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок. Тот же рынок Евросоюза для нас важен", - отметил он.