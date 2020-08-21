Лукашенко обвинил Запад в планах "отсечь" Гродненскую область

Акция несогласных с результатами голосования. Гродно. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область.

"Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что "это не только белорусские проблемы, как говорят некоторые в России". "Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию, прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", - подчеркнул он.

По его словам, "в этих условиях вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в районе Гродно".

Лукашенко констатировал, что против республики действуют сразу пять "центров силы" с целью дестабилизировать ситуацию.

Одно из "правительств в изгнании" сейчас находится в Варшаве, считает Лукашенко. По его мнению, оно представлено экс-претендентом на президентский пост Валерием Цепкало, который "меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но там его предупредили, и он переехал на Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском".

Еще один представляющий угрозу для Белоруссии "центр силы" находится в Литве и представлен находящейся там экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы - прим. БелТА), спецслужбы, она уже начала делать заявления", - заявил Лукашенко.

Остальные три центра Лукашенко не стал называть. "Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы", - заявил он.