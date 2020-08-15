Президент Белоруссии заявил о готовности РФ помочь при военной угрозе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал он.

Как сообщалось, в субботу Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Перед этим президент Белоруссии, объясняя намерение обсудить ситуацию в стране с российским коллегой, заявил, что происходящее представляет угрозу для России.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсификации результатов выборов президента и против применения насилия к активистам.