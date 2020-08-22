Лукашенко заявил о применении против Белоруссии сценария "цветных революций"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Против Белоруссии задействован сценарий "цветных революций", особенность ситуации - в использовании внешнего фактора, заявил глава государства Александр Лукашенко в субботу, посещая военный полигон под Гродно.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану "цветных революций" с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - сказал президент, слова которого приводит госагентство БелТА.

Отмечается, что Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

Как он подчеркнул, "с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".

Ситуация в Белоруссии

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с прошедшими выборами президента 9 августа, результаты которых не признала оппозиция.

В стране проходят акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область.