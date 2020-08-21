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В Белоруссии на 46 человек завели дела о насилии против милиционеров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В отношении 46 граждан возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел Белоруссии.

"За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по итогам встречи главы этого ведомства Юрия Караева с главой Римско-католической церкви в Белоруссии архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.

Караев заявил Кондрусевичу, что "СМИ очень искусно освещают только одну сторону". "Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов. (...) Не написано о пострадавших милиционерах. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале", - сказал министр.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Три человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

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