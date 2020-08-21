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Водители с 9 августа совершили 8 наездов на белорусских милиционеров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На сотрудников правоохранительных органов с 9 августа совершено 8 наездов, заявил начальник главного управления ГАИ МВД Белоруссии Дмитрий Корзюк.

"За период с 9 числа по настоящее время на сотрудников органов внутренних дел совершено 8 наездов, пострадало 12 человек", - заявил Корзюк в видео, опубликованном пресс-службой МВД.

По его словам, все "автомобили, водители нам известны, практически все они задержаны".

Корзюк также заявил, что по каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Три человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

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