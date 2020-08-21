Экипаж МКС изолировал американский сегмент для поиска источника утечки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты и американский астронавт перешли на российскую часть Международной космической станции (МКС), изолировав американский сегмент станции для поиска утечки воздуха, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено", - сообщили в пресс-службе.

"В связи с этим экипаж станции будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника, 24 августа, и совместно с центрами управления полётами будет осуществляться контроль давления в закрытых модулях для того, чтобы определить возможное место утечки атмосферы", - заявили в "Роскосмосе".

Там напомнили, что на МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщал, что проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличие утечек воздуха. "Для обеспечения работы закрыты люки в российский модуль МИМ 1, в российский модуль СО 1 ("Пирс") и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15". Согласно данным полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остается нормальным", - заявили в "Роскосмосе".

В составе российского сегмента МКС пять модулей: функционально-грузовой "Заря", модуль жизнеобеспечения "Звезда", малый исследовательский модуль "Поиск", стыковочно-грузовой "Рассвет" и стыковочный "Пирс".

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС обнаруживалась в ночь на 30 августа 2018 года. Тогда экипаж проверил все отсеки и нашел рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре 2018 года российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика. Космонавты вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Комиссия по расследованию причин появления отверстия рассматривала все возможные версии происшедшего. "Однако до сих пор специалисты склонялись в пользу версии о том, что отверстие было непреднамеренно без злого умысла просверлено при подготовке корабля к запуску на космодроме", - сказал ранее источник, знакомый с ходом расследования.

Результаты работы комиссии до сих пор не озвучены.