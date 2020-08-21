Роскосмос сообщил о нормальном давлении на МКС несмотря на утечку

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Давление в модулях Международной космической станции (МКС), где идёт поиск утечки воздуха, остаётся нормальным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остается нормальным", - заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что работающие на МКС российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, перешли на российский сегмент станции, задраив люки между ним и американский частью станции. До понедельника экипаж будет оставаться там на время проверки давления в американском сегменте с целью поиска утечки воздуха.

"В первой половине дня понедельника состоится обсуждение результатов работ с партнёрами, по итогам которых будет определен дальнейший план действий", - заявили в госкорпорации.

Накануне госкорпорация сообщила, что в пятницу экипаж МКС закроется в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте станции.

"В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - заявили тогда в "Роскосмосе".

В пресс-службе сообщили, что эта процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента МКС.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС обнаруживалась в ночь на 30 августа 2018 года. Тогда экипаж проверил все отсеки и нашел рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре 2018 года российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика. Космонавты вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Комиссия по расследованию причин появления отверстия рассматривала все возможные версии происшедшего. "Однако до сих пор специалисты склонялись в пользу версии о том, что отверстие было непреднамеренно без злого умысла просверлено при подготовке корабля к запуску на космодроме", - сказал ранее источник, знакомый с ходом расследования.

Результаты работы комиссии до сих пор не озвучены.