Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту благополучно приземлился в Берлине, написала в твиттере пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Германия 21 августа утром направила в Омск медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По словам Ярмыш, оппозиционер в день вылета ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Ядов в его организме не нашли. Основной диагноз на данный момент - нарушение обмена веществ.