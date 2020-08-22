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Самолет с Навальным на борту приземлился в Берлине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту благополучно приземлился в Берлине, написала в твиттере пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Германия 21 августа утром направила в Омск медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По словам Ярмыш, оппозиционер в день вылета ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Ядов в его организме не нашли. Основной диагноз на данный момент - нарушение обмена веществ.

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Алексей Навальный Омск Германия

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