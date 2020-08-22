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Состояние здоровья Алексея Навального назвали стабильным

По данным фонда Cinema for Peace, его будут лечить в университетской клинике Charite в Берлине

Состояние здоровья Алексея Навального назвали стабильным
Берлинская клиника Charite, где будет проходить лечение Алексей Навальный
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу привезли в Берлин, стабильное, сообщили "Интерфаксу" в фонде Cinema for Peace, который организовал транспортировку больного.

"Самолет приземлился в 08:47 (09:47 по Москве). Он в стабильном состоянии", - указали в фонде.

Представитель Cinema for Peace уточнил, что политика будут лечить в университетской клинике Charite.

Как указали в фонде, "в ближайшие дни, когда о его состоянии здоровья будет известно больше, семья сделает заявление".

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Позже в субботу видеоканал таблоида Bild с места событий передал, что Навального в субботу привезли в клинику Charite.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы.

Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию.

Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, оппозиционер в день госпитализации ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Однако ядов в его организме не нашли. Основной диагноз на данный момент - нарушение обмена веществ.

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