Вооруженные силы Белоруссии приведены в полную боевую готовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Reuters

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил страны приведены в полную боевую готовность.

Белорусский лидер, которого цитирует госагенство БелТА, пояснил, что "шевеление войск НА" происходит на территории Польши и Литвы.

Он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Ранее в субботу, посещая военный полигон под Гродно, Лукашенко заявил, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту".

По его мнению, эти действия и соответствующие заявления западных стран - прямое вмешательство в ситуацию в Белоруссии. "Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил белорусский лидер.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА.

В связи с этим белорусский лидер заявил 22 августа, что намерен принять "внутриполитическое решение" по ситуации в Гродно.