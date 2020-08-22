Лукашенко призвал простить милиционеров, если "они где-то ошиблись"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал простить милиционеров, а не "громить" их.

"Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей", - заявил он на митинге в Гродно в субботу.

Лукашенко отметил, что "это же ваши люди". "Даже если они где-то ошиблись - простите их", - добавил президент.

Между тем, он заявил, что фотографии и видеозаписи со следами избиений сотрудниками правоохранительных органов задержанных на акциях в Белоруссии в 60% случаев являются "постановочными кадрами".

"В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры", - сказал Лукашенко.

Как он добавил, "сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей". "Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем", - заявил президент.

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с прошедшими выборами президента 9 августа, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями силы против участников массовых акций. В стране идут акции протеста и забастовки.

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания.

По данным СК Белоруссии, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания.

Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

20 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил, что проверяет информацию интернет-ресурсов об изнасилованиях женщин в местах временного содержания.