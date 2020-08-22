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Актриса Лори Локлин получила тюремный срок за подкуп университета

Актриса Лори Локлин получила тюремный срок за подкуп университета
Актриса Лори Локлин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская актриса Лори Локлин, известная по роли в ситкоме "Полный дом", приговорена к двум месяцам тюрьмы в рамках расследования о подкупах при поступлении в топ-университеты США.

Как сообщает "Би-би-си", судья учел при вынесении приговора заключенную сделку о признании вины.

Помимо тюремного срока Локлин предстоят 100 часов общественных работ, также ей придется выплатить штраф в $150 тысяч. Ее муж, дизайнер Моссимо Джианулли, получил пять месяцев тюрьмы, 250 часов общественных работ и штраф в $250 тысяч.

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Локлин и Джианулли были участниками мошеннической схемы, позволившей им отправить дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в гребле. По версии прокуратуры, это обошлось звездным супругам в $500 тысяч.

Актриса и ее муж были в числе 50 людей, которым предъявлены обвинения в участии в мошенничестве при поступлении в вузы.

В рамках этого же расследования актриса Фелисити Хаффман, известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки" приговорена к 14 дням тюрьмы, 250 часам общественных работ и $30 тыс. штрафа. Она отбыла 11 дней в специальном учреждении.

Лори Локлин снималась в комедиях "Прошлой ночью" с Киану Ривзом и "Тайный поклонни", сериалах "90210: Новое поколение" и "Когда зовёт сердце".

США

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